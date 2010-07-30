Задержанных в Грузии украинцев будут судить

Экипажу задержанного 29 июля в Грузии судна «Аккорд» - 11 гражданам Украины и одному россиянину - предъявили обвинение в нарушении правил судоходства в грузинских территориальных водах. Дело в ближайшие дни рассмотрит суд, сообщает Грузия Online. Причиной задержания пограничная полиция страны назвала незаконный вход в акваторию Абхазии: судно было в Сухуми в июне 2010 года. Судно шло из порта Ростова-на-Дону, на его борту находился груз зерна, который везли в Армению. Сухогруз отбуксировали на штрафной причал в порту Поти. В случае признания вины судно будет конфисковано и продано с аукциона, либо на судовладельца наложат крупный штраф.