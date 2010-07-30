Жертвы взрыва в запорожском храме получат по 1000 грн

Четверо из девяти пострадавших от взрыва в Свято-Покровском храме все еще находятся в больницах, остальные лечатся амбулаторно. Об этом заявил губернатор Запорожской области Борис Петров, информирует «Сегодня». Облвласти решили помочь материально всем пострадавшим. По словам губернатора, тем, кто лежит в стационаре, выделят по 1000 гривен. По 700 гривен получат пятеро человек, которые лечатся амбулаторно. Также Петров сообщил, что расследование этого ЧП — на контроле у Президента Украины. Для проведения следственных действий привлечены специалисты Генпрокуратуры, Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел. Создана специальная рабочая группа, которая проведет анализ и даст заключение, подлежит ли восстановлению храм. «Если храм можно восстановить, мы будем инициировать сбор средств на это», — заявил губернатор. Напомним, взрыв лишил жизни 80-летнюю монахиню.