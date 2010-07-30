В Мариуполе мужчина избил и изнасиловал 4-летнюю девочку

В Донецкой области объявлен розыск преступника, который изнасиловал и нанес телесные повреждения 4-летней девочке, жительнице г. Мариуполя, информирует УНИАН. 27 июля в дежурную часть Жовтневого райотдела милиции поступило сообщение о том, что в доме №252 по бульвару Шевченко, между 7 и 8 этажами, найдена 4-х летняя девочка в бессознательном состоянии, с видимыми телесными повреждениями и со следами изнасилования. В ходе проверки было установлено, что она около 14.00 гуляла с двумя малолетними детьми между домами №№69 и 71 по бульвару 50 лет СССР, возле детского сада №120. В это время к ним подошел мужчина и под предлогом показа щенков взял девочку за руку и отвел в дом №252 по бульвару Шевченко, где совершил преступление. Правоохранители объявили злоумышленника в розыск и сообщили его приметы: возраст – 25-35 лет, рост 175-180 см., худощавого телосложения, волосы черного цвета зачесаны назад. Насильник был одет в футболку белого цвета, синие джинсы, тапки матерчатые темные. Правоохранители называют особые приметы злоумышленника: над бровью ссадина или шрам, отличительная особенность - темный налет на зубах. В настоящее время личный состав милиции города Мариуполя переведен на усиленный вариант несения службы, на поиски преступника брошены все силы. Милиция просит граждан «не оставаться равнодушными к этому происшествию», и если кто-либо располагает любой информацией об обстоятельствах происшедшего или о личности неизвестного, просит незамедлительно сообщить в органы внутренних дел по телефонам в Мариуполе: 33-30-53, 33-33-57, 33-21-48 или 102. Правоохранители подчеркнули, что всем информаторам конфиденциальность гарантируется.