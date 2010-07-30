В Крыму девушка молотком проломила голову отчиму

На днях в дежурную часть Феодосийского городского отдела милиции позвонила девушка и сообщила, что убила отчима. Выехав по указанному адресу, правоохранители действительно обнаружили в одной из комнат частного дома тело мужчины с проломленной головой, а рядом и орудие убийства – молоток. Об этом сообщила сотрудница Отдела связей с общественностью ГУ МВД в Крыму Анна Охрименко, уточнив, что преступление было совершено поздно вечером 26 июля. 20-летняя девушка созналась в убийстве. Она рассказала, что живет с матерью и ее 45-летним гражданским мужем около десяти лет. У девушки есть годовалый сын, которого она воспитывает одна. Мать с отчимом тоже имеют общего 4-летнего ребенка. В семье работает только мать, в тот вечер она была на работе. Воспользовавшись отсутствием гражданской жены, мужчина потребовал интимных услуг от падчерицы, а когда получил категорический отказ, вспылил и ударил ее маленького сына. Тогда девушка взяла в руки строительный молоток, который стоял на пороге, и несколько раз ударила отчима по голове. Убийство произошло на глазах детей. Позднее мать девушки заявила милиционерам, что не знала о том, что сожитель приставал к ее дочери. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет, информирует «Репортер Запорожья».