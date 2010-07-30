Могилев будет контролировать подчиненных с помощью видеокамер

Министр внутренних дел Анатолий Могилев распорядился, чтобы ведомство оборудовало все подразделения органов внутренних дел камерами видеонаблюдения. Такие меры позволят контролировать законность действий сотрудников милиции, информируют «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу МВД. Как стало известно, с помощью видеокамер события, которые происходят в помещениях милицейских отделений, будут фиксироваться в круглосуточном режиме и проверяться соответствующими службами ведомства. Также с этими видеоматериалами смогут ознакомиться правозащитники, которые входят в состав Общественного совета МВД. Сообщается, что в ближайшее время руководители подразделений милиции должны будут доложить о выполнении этого поручения. Напомним, что весной 2010 года в помещении Шевченковского районного управления милиции Киева погиб студент Игорь Индило.