Украина теряет шансы остановить эпидемию ВИЧ/СПИД - эксперт

Украина ежедневно теряет шанс остановить эпидемию ВИЧ/СПИД. Такое мнение высказал директор Департамента коммуникации, политики и адвокации ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД» Дмитрий Шеренбей, сообщает ИА «Интермедиа консалтинг». «Украина ежедневно теряет шанс в любой способ остановить эпидемию, которая развивается. Каждый день более 50 человек заражаются ВИЧ. В Украине от этого заболевания умирают люди», - отметил Д.Шеренбей. По его словам, бездействие представителей власти в вопросе финансирования борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИД может повлечь тяжелые последствия для Украины. «Если в ближайшие годы, до 2015 года, не состоятся радикальные изменения в финансировании программ по ВИЧ/СПИД в Украине, то мы будем учить наших детей жить в пандемии .... Нет в мире ни одной страны, в которой эпидемия исчезла бы сама», - подчеркнул он.