С 30 июля по 1 августа в Карпатах проходит международный рок-фестиваль «Славское Рок». В течение трех дней здесь с утра до вечера будет звучать музыка, желающие научатся лепить керамические изделия, а также смогут проехаться на велосипеде горными тропками, сообщает ЛИГАБизнесинформ со ссылкой на пресс-службу фестиваля. Музыкальная программа будет представлена в трех направлениях. На вечерней сцене выступят лучшие рок-группы из Европы и Украины: «Мертвий Півень», «Гуцул Каліпсо», «Димна Суміш», «Махіма», «Горгішелі», а также «ТаРута», «Рутенія», «Revenko-Band» и «Animals’ Session». Из Европы приедут поляки «Farben Lehre» и «TABU», итальянцы «Strawberry Street Band», немцы «Nader & the Black Pearls» и грузины «AstroGeorgia». Специальный гость - Gogo из группы «Mamasweed». На дневной сцене можно будет увидеть и услышать украинских рокеров «Jabberheads», «WashingTones», «Проти ночі», «Kofein», «Efir», «Ясон», «Веремій», «Jack O’Lenter». Ночью будет действовать клубная сцена. Кроме того, на «Славском Рок» будут работать художественные выставки и вернисажи, пройдет выставка фотографий и демонстрация польского фильма «Зов свободы». В рамках творческой программы состоится международный керамический симпозиум «Белое Дерево». Художники будут проводить для всех желающих мастер-классы по гончарству на гончарских кругах. В специальной печи в последнюю ночь будут обжигаться все изделия, созданные гостями фестиваля. Также совместными усилиями художников, мозаистов и посетителей феста будет создаваться мозаичное панно на сельском доме культуры на тему: «Времена года в Славском». Экологическая программа предусматривает различные мероприятия, направленные на пропаганду чистоты окружающей природной среды и здорового образа жизни. Совместно с художниками можно будет создать наглядные инсталляции, что угрожает сегодня экологической системе. Самой динамичной будет спортивная программа. Для любителей активного отдыха разработаны веломаршруты, пройдут соревнования по фрирайду, ол-маунтингу, байкингу на склонах горы Тростян. Местом проведения фестиваля традиционно станет село Славское Сколивского района Львовской области.