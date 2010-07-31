В борьбе с пожарами в России участвуют 240 тысяч человек

В борьбе с лесными и торфяными пожарами в России участвуют 240 тысяч человек и более 25 тысяч единиц техники. Об этом сообщил представитель МЧС России Сергей Шапошников, информирует Радио «Свобода». По его словам, за последние сутки на территории страны возникло более 700 пожаров, но 80 процентов из них уже потушены. В Подмосковье сохраняются 67 очагов пожаров, в Нижегородской области – 44. Из пострадавших районов эвакуированы более трех тысяч человек. В двух районах Владимирской области в связи с возгораниями объявлено чрезвычайное положение. Жертвами пожаров в центральных регионах России за последние дни стали по меньшей мере 20 человек. Как отмечают в МЧС, в этом году ситуация осложняется возникновением так называемых огневых штормов, наносящих особенно сильный ущерб.