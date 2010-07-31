В Иране произошло мощное землетрясение, сотни пострадавших

На северо-востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7. Более сотни человек получили травмы. По данным геологической службы Ирана, толчок произошел в 18 часов по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии семи километров от города Торбете-Хейдерие в провинции Хорасан на глубине семи километров, сообщает «Газета.ru». Как сообщил глава города Моджтаба Садекян, 110 человек получили травмы различной степени. Один из раненых находится в критическом состоянии. Сообщений о жертвах землетрясения пока не поступало. «Однако многие заблокированы под завалами, и количество жертв может быть больше», - заявил Садекян. Чиновник сообщил, что большинство сооружений на окраинах города разрушены на 50-80%. Напомним, ранее из-за опасности землетрясения иранские власти хотели перенести столицу из Тегерана в другой город. Сейсмологи предупредили о том, что в ближайшее время в районе Тегерана может произойти разрушительное землетрясение, магнитуда которого может достигнуть восьми баллов. Сейчас в столице проживает около 13 миллионов человек.