В Ленинградской области из-за урагана погибли семь человек

В результате урагана в Ленинградской области погибли семь человек, пострадали еще 14. Большой урон понесли областные дороги и линии электропередачи, нарушено электроснабжение в 37 населенных пунктах, сообщает Радио «Свобода». Основной удар стихийного бедствия пришелся на северные районы Ленинградской области, в Приозерском районе погибли шесть человек, еще один - в Волховском. Кроме того, 14 человек получили травмы, четверо из них в тяжелом состоянии. Почти уничтожена линия электропередачи вдоль трассы «Петербург – Мурманск», выход из строя девяти подстанций Октябрьской железной дороги привел к остановке многих поездов дальнего следования и электричек.