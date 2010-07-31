В России от лесных пожаров погибли 25 человек

Только за последние двое суток пожары в центральной России унесли жизни 25-ти человек. Это официальные данные МЧС. В 14 регионах сгорели деревни. Без крыши над головой остались тысячи человек, сообщают Вести. Борьба с огненной стихией ведется круглосуточно. Каждый новый день добавляет работы, а синоптики опять обещают жаркую и сухую погоду в большинстве охваченных огнем регионов. Так, в Нижегородской области ожидается до +40 градусов. И никаких дождей. Накануне там погибли 10 человек. Дотла сгорела деревня Верхняя Верея. Пострадали еще два населенных пункта. Из опасной зоны эвакуированы более полутора тысяч человек. В Воронежской области - более пятисот человек лишились своих домов. Сгорели 3 городские больницы, турбазы, и около десятка оздоровительных лагерей. Жертвами пожаров стали 5 человек, в том числе 1 сотрудник МЧС. 4 человека погибли на пожарах в Рязанской области. Огонь уничтожил более двухсот домов. Из летних оздоровительных лагерей, детского туберкулезного санатория и госпиталя для ветеранов эвакуировали более полуторы тысяч человек. В соседней Владимирской области площадь лесных и торфяных пожаров в 9 раз превышает прошлогоднюю. Сгорели дома в деревне Каменка и поселке Южном. Несмотря на все усилия местных пожарных и сотрудников из Муромского гарнизона, в пепелище превратились более полусотни домов. В регионе организована акция по сбору гумaнитарной помощи для погорельцев. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в нескольких районах Московской области. Пожары подступили вплотную к жилым домам в Ногинском, Орехово-Зуевском, Егорьевском и Коломенском районах. В Луховицком - выгорела деревня, погибли 7 человек. МЧС направило в помощь местным пожарным дополнительные отряды. В Самарской области огонь бушует в пределах Тольятти. Эвакуацию жителей близлежащих домов пока не объявляют. Пожарные делают все, чтобы остановить распространение огня.