Лесные пожары в РФ заняли более 120 тыс. га

На территории России действует 61 крупный лесной пожар и 18 очагов торфяных пожаров, информирует «Интерфакс-Украина». «В течение суток возникло 787 очагов, потушено 387 очагов, продолжают действовать 400 очагов на общей площади 121 тыс. 546 га (за предыдущие сутки - 429 очагов на площади 93 тыс. 782,2 га), из них локализовано 252 очага на общей площади 42 тыс. 902,7 га. Действует 61 крупный очаг пожаров на площади 65 тыс. 177 га», - сообщили в МЧС России. По данным на утро субботы, в России продолжают действовать 18 очагов торфяных пожаров, в том числе 4 - в Уральском, 2 - в Приволжском, 2 - в Северо-Западном и 10 - в Центральном федеральных округах. Для тушения природных пожаров привлекалось более 16 тыс. человек и около 3,5 тыс. единиц техники, из них 56 воздушных судов.