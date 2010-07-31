Сторож взорванного храма подозревает в происшествии старушку

В громком деле о взрыве запорожского Свято-Покровского храма есть первые задержанные. «Это несколько человек, возможно, они причастны к этому происшествию. Проводятся допросы, проверяются показания. Говорить о том, что мы реально установили причастных, пока рано», — сообщил глава МВД Анатолий Могилев. Как рассказали источники «Сегодня» в облмилиции, задержаны несколько мужчин, но чем они занимаются и почему их подозревают в преступлении, пока информация закрытая. Составлен фоторобот еще одного человека, который может быть причастен к взрыву. Примечательно, что это молодая женщина. «На вид 35 лет, рост 160—165 см, худощавого телосложения, волосы прямые, средней длины темного цвета, глаза карие. На ней была цветная блузка, бежевая юбка, цветной шарф на голове», — говорится в ориентировке. За информацию, которая поможет найти преступника, МВД обещает награду в 200 тыс. грн. Как рассказали в милиции, фоторобот составлен по словам прихожан: «Это не означает, что виновна именно она. Просто ее видели в храме незадолго до взрыва, а потом она исчезла. Эта женщина могла видеть, кто подложил взрывпакет». Однако сторож церкви Леонид Мищенко рассказал, что никакой такой женщины, фоторобот которой ему показывала милиция, он в церкви не видел. Не заметил он также и взрывпакета под лавкой. «Видел старушку лет 70—80-ти, которая пришла с большой сумкой, села на лавочку и несколько раз заглядывала в свою ношу, — рассказал он. — Потом она куда-то выходила, затем опять пришла и снова вышла, а потом все взорвалось. Эта старушка и раньше приходила в храм, всегда одевалась, как монашка, но в последние два дня была в белых одеждах. Может, она причастна к взрыву. Я еще ее просил не забыть свою сумку, и она обещала, что не забудет... Кстати, возле церкви три дня стояла черная иномарка, она мне показалась подозрительной». У милиции сейчас две основные версии случившегося. «Конфликт на религиозной почве или преступление совершил психически больной человек, которого как-то обидели в этом храме. Версию, что к теракту причастны оккультисты, мы со счетов пока не сбрасываем также», — рассказал источник издания в запорожском облуправлении милиции. Днепропетровское духовенство, которое общается с запорожскими священниками, вчера выдвинуло версию, что взрыв мог произойти из-за дележа территории. «На эту территорию претендовала какая-то коммерческая структура (церковь находится практически в центре города. — Ред.). Возможно, чье-то недовольство могло быть причиной взрыва», — рассказал отец Николай Несправа. Но настоятель храма Леонид Шеремет уверил, что ни с какой фирмой они не конфликтовали.