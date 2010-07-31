Ученые опровергли заявления о безопасности чернобыльской зоны

Американские и французские биологи провели новое исследование фауны в зоне вокруг Чернобыльской АЭС, результаты которого противоречат сообщениям о том, что там якобы процветает жизнь. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на Би-би-си. Исследователи, которые в течение трех лет изучали численность животных в 30-километровой зоне, пришли к выводу, что радиоактивные осадки, выпавшие там в 1986 году, все еще оказывают негативное воздействие. Более ранние данные указывали на то, что в условиях отсутствия человека в этой зоне, там возросла численность многих животных. Напомним, ранее генеральный директор ГСП Чернобыльская АЭС Игорь Грамоткин заявил, что на сегодня Чернобыльская атомная электростанция находится в абсолютно безопасном состоянии. «Сегодня коллектив успешно справился с тем объемом работ, который стоял перед нами в 2009 году. Мы в полном объеме обеспечили соблюдение правил радиационной безопасности, ядерной безопасности, и сегодня наш объект в безопасном состоянии. Это прямая заслуга правительства и лично премьер-министра», - сказал он.