Синоптики прогнозируют жаркую и без осадков погоду

1 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +19...+21 градус, днем +32...+34 градуса. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометеорологический центр. На западе Украины небольшая облачность, ночью местами кратковременный небольшой дождь, днем местами кратковременный дождь, местами грозы, в отдельных районах град. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +25...+30 градусов. В Карпатах ночью местами кратковременный небольшой дождь, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +9...+14 градусов, днем +17...+22 градуса. В Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +15...+17 градусов, днем +27...+29 градусов. В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +26...+28 градусов. В Сваляве ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +15...+17 градусов, днем +26...+28 градусов. На севере Украины небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +17...+22 градусов, днем +29...+34 градуса. В центре Украины небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +17...+22 градусов, днем +31...+36 градусов. На востоке Украины небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +34...+39 градусов. На юге Украины небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +33...+38 градусов. В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +20...+25 градусов, днем +32...+37 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +24...+26 градусов, днем +34...+36 градусов. 31 июля температура воды в Черном и Азовском морях +25...+28 градусов, в Днепре возле Киева +26 градусов.