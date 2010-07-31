В Херсонесе нашли захоронение Х века

В Севастополе на территории Национального заповедника Херсонес Таврический группа археологов обнаружила крупное захоронение, которое датируют приблизительно Х веком, информирует Корреспондент. Раскопки сотрудники заповедника вели еще с начала лета. В одном из найденных склепов обнаружены останки сотни человек. Археологи предполагают, что число захороненных людей может достичь 170. Как сообщил старший научный сотрудник заповедника Андрей Филиппенко, это захоронение вдет свое начало с III - IV века, однако в X веке, в эпоху позднего Средневековья, в Херсонесе произошли какие-то события, которые привели к гибели большого количества людей. Установить временные рамки захоронения помогли ключи, которые были найдены вместе с останками людей. Раскопки продолжаются. Напомним, что в июне этого года на территории Ялтинской киностудии было найдено средневековое захоронение.