В РФ из-за пожаров пришлось эвакуировать жителей Тольятти

Более 500 человек эвакуировали в Тольятти из-за задымления в результате лесных пожаров в Автозаводском районе города. Об этом сообщает «Интерфакс». «30 июля на территории лесного массива Тольятти было зафиксировано семь очагов возгорания. При усилении восточного ветра к 15:00 очаги перешли в верховой пожар», - рассказали в Главном управлении МЧС по Самарской области. Пожар сопровождался сильным задымлением. «Из-за задымления была проведена эвакуация более 500 человек», - подчеркнул представитель МЧС.