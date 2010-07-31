Власти Луганска из-за жары не пускают грузовики в город

В Луганске ограничили движение большегрузного транспорта в дневное время в связи с аномально высокой температурой окружающего воздуха, сообщает «Интерфакс-Украина». Согласно решению исполкома Луганского горсовета, с 7:00 до 22:00 при температуре воздуха более + 28° запрещено движение на улицах и дорогах областного центра автотранспорта общей массой более 24 тонн. По словам первого заместителя Луганского городского головы Манолиса Пилавова, исполком был вынужден принять это решение для того, чтобы сохранить дороги в Луганске. «В результате установления аномально высоких температур во время движения большегрузного транспорта через город в дневное время и разрушается, и оплывает асфальтное покрытие. Поэтому принято решение, чтобы такие автомобили двигались через город ночью. Мы также обращаемся к руководителям предприятий и организаций всех форм собственности с тем, чтобы они ограничили выезд транспорта во время жары. Кроме того, в случае необходимости, пересмотреть графики работы для создания нормальных условий работы трудовых коллективов», - заявил Пилавов.