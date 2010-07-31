Скульптор изваял бюст Януковича в образе Цезаря

Луганский скульптор Николай Шматько высек в мраморе бюст Президента Украины Виктора Януковича, изобразив его в образе римского императора Калигулы, сообщает УНИАН. Презентация работы запланирована на ближайшее время. Скульптор надеется, что его работу оценят не только зрители, но и чиновники. «Возможно, они по новому увидят лицо Президента и даже установят в своих кабинетах копии бюста, а кто-то, возможно, и оригинал», - отметил Шматько. Луганский скульптор ранее уже отображал в мраморе президентов Леонида Кравчука и Леонида Кучму, также Юлию Тимошенко, когда она была премьер-министром. Особый ажиотаж возник вокруг скульптуры Тимошенко. За эту работу скульптору предлагали немалые полмиллиона евро, но продавать ее Шматько не захотел. Справка. Гай Юлий Цезарь Август Германик, наиболее известен под своим агноменом Калигула - римский император, третий из династии Юлиев-Клавдиев, вошел в историю своей жестокостью, коварством и пороками.