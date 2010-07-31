В Украине появился Музей мармелада

В Севастополе, в Детском городке «Лукоморье», открыли первый в Украине Музей мармелада. Как сообщила директор музея Елена Шульга, главная цель открытия музея – познакомить севастопольцев и гостей города с историей мармелада. «В музее собраны различные виды мармелада, разнообразные коробочки из мармелада последних двух веков, конфет и чая, а также чайные приборы, рассказывающие об истории сладостей. Здесь же можно провести дегустацию разных сортов мармелада, а наиболее понравившиеся можно купить», - сказала Шульга. У входа в музей расположена карта-схема в несколько квадратных метров, отображающая историю мармелада с XIV века до наших дней, информирует «Интерфакс-Украина».