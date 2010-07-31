В Дуйсбурге прошла поминальная служба по жертвам Love Parade

В Германии, в городе Дуйсбург, прошла поминальная служба по погибшим неделю назад в результате давки на музыкальном фестивале Love Parade. На службе в протестантской церкви Сальваторкирхе присутствовали канцлер Германии Ангела Меркель, президент страны Кристиан Вульф и другие политики, - сообщает корреспондент Радио «Свобода» Юрий Векслер. Церемонию вели поочередно католический и протетстантский епископы. В церкви, вмещающей 550 человек, находились более ста родственников погибших, представители полиции и спасательных служб. На городском стадионе, где на больших экранах транслировалась церемония, собралось несколько тысяч человек, значительно меньше, чем предполагалось, возможно потому, что город навсегда получил «прививку» от массовых скоплений людей. За происходящим в церкви можно было наблюдать и по всей Германии - благодаря трансляции первого немецкого общественного телеканала. К собравшимся в соборе по завершении церемонии обратилась премьер-министр федеральной земли Северный Рейн Вестфалия Ханнелоре Крафт. Согласно последним данным, жертвами трагедии стал 21 человек, более 500 – получили травмы.