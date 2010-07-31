Динамо обыгрывает Севастополь и выходит в лидеры ЧУ по футболу

Завершился первый из сегодняшних матчей Чемпионата Украины по футболу Севастополь - Динамо 0:3 (Ярмоленко 50, Михалик 56, Шевченко 76) С десятью очками Динамо сравнивается с Шахтером в турнирной таблице. У команд равная разница «забитые – пропущенные» (9-4 и 7-2, соответственно). Девять забитых мячей формально выводят киевлян на первую строчку. Но на третьем месте Днепр, у которого сыграно на матч меньше и который очков за три тура нынешнего первенства еще не терял, сообщает УНИАН. Сегодня должны еще состояться матчи: Металлург З (1) - Волынь (1) Кривбасс (2) - Ильичевец (4) Завтра тур завершат: Заря (1) - Карпаты (4) Днепр (9) - Оболонь (1) Металлург Д (4) - Металлист (4) Напомним, что вчера сыграли: Арсенал - Шахтер 1:3 (Симоненко 31 - Дуглас Коста 44, 45, Луис Адриано 47) Ворскла - Таврия 0:0