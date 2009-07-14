Дом кино и Союз в нем

Национальный союз кинематографистов Украины (НСКУ) не то, чтобы имеет славную историю и особые достижения на творческой ниве.

Это обязательное в каждой постсоветской стране, но добровольное общественное образование деятелей искусства, имеющих или - чаще - имевших отношение к кинематографу. Время от времени они собираются в кафе Дома кино, вспоминают былое, иногда проводят показы старых фильмов «для своих» и хоронят умерших ветеранов за счет Союза. Тем, кто из коллег оказался в затруднительном положении, также помогают материально. Срок «правления» в Союзе был солидным, как у генеральных секретарей: долгие годы в советской Украине НСКУ возглавлял режиссер Тимофей Левчук. Уже в свободной Украине Союзом на протяжении 15 лет руководил оператор и режиссер Михаил Беликов. В 2005 эстафету принял режиссер и актер Борис Савченко.

Конец этому правлению положил V съезд НСКУ в конце апреля этого года. Проведение очередного съезда Союза было запланировано пленумом его правления еще в ноябре 2008-го, но проходил он при чрезвычайных обстоятельствах. За несколько дней до начала, вразрез с решением пленумов правления, попытку упразднить проведение съезда сделал глава Союза Борис Савченко, издавший несколько соответствующих указов. Впрочем, съезд все-таки состоялся и председатель был переизбран. Им стал киновед Сергей Трымбач, за которого проголосовало, как говорят «союзники», около четырехсот членов НСКУ. Кандидатура Бориса Савченко тоже выдвигалась. За него якобы проголосовали 54 человека.

В выступлении на съезде Борис Савченко заявил о своем намерении обжаловать легитимность съезда и его решений в судебном порядке и написал жалобу в Министерство юстиции. Между тем новое руководство Союза проводило консультации с представителями Минюста относительно соответствующей регистрации новоизбранных руководителей Союза, которые начались 19 мая. В конечном итоге чиновники отослали «союзникам» «Правовое заключение», согласно которому Министерство юстиции «не имеет правовых оснований для принятия к сведению информации об изменениях в составе руководящих органов». То есть права подписи документов у новоизбранного председателя нет, счета Союза заблокированы: «Я не имею права подписи в банке, а значит, останется ситуация с заблокированными счетами. Я даже в суд, оказывается, не могу обратиться, потому что я как бы юридически не существую», - комментирует ситуацию Сергей Трымбач.

В то же время Министерство юстиции мотивирует свое решение тем, что Союз не предоставил необходимые документы «о созыве съезда, установление нормы представительства и порядке выборов делегатов». По словам заместителя министра юстиции Натали Богашевой, вывод не противоречит закону и не является окончательным: «С момента поступления документов, если они будут отвечать тому, что произошло, мы их рассмотрим и примем другое решение, если происходивший съезд прошел в рамках устава и в рамках закона. Минюст не располагает документами, с помощью которых может выяснить эти вопросы. Съезд - это представительство большинства людей, являющихся членами этой организации, но их устав регламентирует порядок выдвижения представителей на такие съезды, следовательно, должен быть протокол. Я понимаю, что творческие люди немножко иначе относятся, но они сами написали свой устав, они сами загнали себя в условия, которых они должны придерживаться. Соблюдение всех норм – это путь для положительного решения любого вопроса. Для Союза кинематографистов и для любой общественной организации избрание руководителя происходит с момента избрания его на съезде, однако он должен пройти определенную регистрацию, получить определенное признание еще в органах власти».

Кинематографисты в ответ удивляются, ведь, по их словам, во время проведения консультаций с представителями Минюста от кинематографистов не требовали подобных документов, но все они есть в наличии, предоставить их - не проблема, говорят они. «Сегодня в связи с Минюстом люди терпят изо всех сил, не умирают, потому что похоронить мы не можем - счета заблокированы! - эмоционально заявил заместитель председателя Союза Олег Фиалко. - У нас же традиция: мы хороним ветеранов за счет Союза и помогаем тем, кому сегодня трудно».

Больше всего на сегодняшний день «союзников» беспокоит судьба помещения Дома кино - это, можно сказать, единственная оставшаяся у них крепость кинематографистов. Все остальные помещения, в том числе и санаторий в Крыму, были распроданы. В свою очередь из Дома кино благополучно «выжили» кинофестиваль «Молодость», который, собственно, и мог бы оправдать в глазах общественности существование всего Союза. В этом помещении разрешили проводить ярмарки промышленных товаров: увешанная бюстгальтерами скульптурная композиция девушки в фойе дома надолго останется в памяти автора как эстетический шок. Конечно, вызывает искреннее удивление, что, так сказать, профильное помещение в центре города, на Саксаганского, не служит высоким идеалам киноискусства - здесь не проводятся громкие премьеры и творческие вечера, оно не является пристанищем, крепостью кинодеятелей, а медленно «сдает позиции» в пользу алчных денежных реалий. А у них, у этих реалий, нет ничего святого, что мы можем увидеть по безбожной застройке Киева и повсеместным рейдерским атакам на мастерские деятелей искусства. Дом кино, конечно, не стал исключением. Чтобы «реконструировать и переоснастить» Дом кино - единственное имущество, оставшееся на балансе Союза, - старое руководство предложило надстроить несколько этажей над помещением, для чего привлечь инвесторов. В госбюджете даже выделили средства на это - полтора миллиона гривен. Правда, маленькое уточнение: на реконструкцию и переоснастку (в Доме кино до сих пор нельзя демонстрировать современные фильмы). А вот является ли надстройка реконструкцией - пусть решит сообразительный читатель.

В Союзе говорят, что на исследование фундамента и проектирование надстройки ушли вышеупомянутые бюджетные деньги. «Мы видели проект уже нарисованный, - говорит Сергей Трымбач. - Там есть и двенадцать, и два этажа. С этим разобраться невозможно, мы не специалисты, мы хотим, чтобы специалисты сказали свое слово, что это такое вообще. Предлагали эти деньги на переоборудование Дома кино. Потому что среди прочего у нас есть и такая проблема, что Дом кино не оборудован современной проекционной техникой. Вот, к примеру, новый фильм Киры Муратовой - мы с удовлетворением сделали бы его премьеру в Доме кино, но продюсер говорит: извините, у вас техника старая. Поэтому нужно в первую очередь сделать, чтобы Дом кино вернул себе статус полноценного дома кино, где можно показывать современные фильмы, а не только ленты советских лет. Мы не совсем понимаем, на что, собственно, потрачены эти средства».

Деликатное и сильно напуганное положением экономических дел в Союзе новоизбранное руководство отказалось показать подписанные соглашения, заключенные, как было отмечено представителями Союза на пресс-конференции, единолично Борисом Савченко и «фирмой-архитектором». Заместитель главы Союза, режиссер Олег Фиалко, отметив в который раз, что он не специалист, прокомментировал: «Бюджетные средства государство отдельной строкой выделяло на реконструкцию и замену оборудования Дома кино. В конечном итоге средства потрачены на другие проекты. Если это так, то это прямое нарушение Бюджетного кодекса. Эти проекты, которые в бухгалтерии лежат, нарисованные надстройки: двенадцать этажей, два этажа… трата тех бюджетных средств, которые государство выделило, не планировалась на эту работу, она планировалась на реконструкцию Дома кино. Мы были против такого решения руководства Союза!»

Кинематографисты опасаются, что решение Минюста приведет к рейдерской атаке на помещение Дома кино. Режиссер и народный артист Украины Роман Балаян уверен, что «пролоббировали этот вопрос те, кто захотел достроить Дом кино и на что не соглашались члены Союза кинематографистов». В то же время госпожа Богашева поражается такой «простоте». «Существует организация, - говорит она, - у которой есть определенное имущество и устав. Законы предполагают право собственности - это изменить нельзя, поэтому я не вижу здесь никаких предостережений».

Кстати, в министерстве обещают рассмотреть дело после регистрации нового руководства Союза с момента поступления документов не в течение месяца, как отмечено в действующем законодательстве, а в более короткий срок, учитывая резонансность дела. А что касается посягательств на помещение, говорят юристы, «союзникам» уже сейчас стоит подать иск в суд.