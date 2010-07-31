Прокуратура предъявила обвинение по делу о взрыве в луганской больнице

Прокуратура Луганской области предъявила окончательное обвинение по уголовному делу о взрыве в Луганской городской больнице N7, который произошел 18 января 2010 года. К уголовной ответственности привлекаются главный врач больницы, заместитель главного врача по хозяйственным вопросам и начальник отдела по охране труда, сообщает ЛИГАБизнесинформ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Луганской области. Им инкриминируются ст.271 ч.2 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований законодательства об охране труда, которое повлекло гибель людей) и ст.367 ч.2 (служебная халатность, которая повлекла тяжелые последствия). Данные статьи предусматривают ответственность до семи лет лишения свободы. Напомним, 18 января в результате нарушения правил безопасности в реанимационном отделении городской больницы N7 Луганска произошел взрыв кислорода, вследствие чего обвалилось несколько этажей больницы. Погибли 16 человек.