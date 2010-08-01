Задержан вероятный заказчик убийства Шабаба Алояна

Задержан вероятный заказчик убийства совладельца мебельного магазина 4room Шабаба Алояна. Об этом «5 каналу» сообщил советник главы Министерства внутренних дел Константин Стогний, информирует УНИАН. По его словам, подозреваемого нашли за границей. На протяжении месяца его должны экстрадировать в Украину. «Этот подозреваемый представлялся гражданином России и предоставил все справки, что у него есть гражданство. Потом это требовало своего подтверждения. Суд не подтвердил российское гражданство этого человека. Поэтому он задержан, ожидает экстрадиции в Украину. Это может быть 30-40 дней. И потом он предстанет перед судом украинским», - сказал К.Стогний. Как сообщалось, Ш.Алоян был убит двумя киллерами 2 октября 2009 года непосредственно в здании мебельного центра. После убийства раненый киллер не справился с управлением машины, на которой уходил с места преступления, и погиб в ДТП неподалеку от мебельного магазина. Второго киллера, гражданина России, задержали через несколько дней в Житомирской области. На месте вооруженного нападения погибли также двое сотрудников спецподразделения МВД «Титан».