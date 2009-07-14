Поговоримо на небесах

Нововведення здатне як привабити, так і насторожити пасажирів авіарейсів. До сьогодні з метою дотримання правил безпеки усі мали вимикати свої мобілки, перебуваючи на борту літака. Логіка нинішніх побоювань досить проста: якщо раніше робота мобільних телефонів становила небезпеку, то невже враз усе змінилося? Окрім того, не всі пасажири готові витримувати надокучливі звуки рингтонів або ж голосні розмови своїх сусідів (через роботу двигунів насправді доведеться підвищувати голос, аби вас почув телефонний співрозмовник).

В Євросоюзі дозвіл на користування мобільним зв’язком під час польотів діє вже понад рік, у США – ще довше. За цей час лише деякі авіаперевізники та мобільні оператори скористалися можливістю запропонувати пасажирам авіарейсів таку послугу.

Безпечно?

«Спочатку заборона використання мобільного зв’язку на борту літака була пов’язана з технічними перешкодами, які створює сигнал телефону, і регуляцією використання радіочастотного ресурсу», – розповідає «Главреду» завідувач лабораторії Центру електричного випромінювання Санепідемслужби МОЗ України Олександр Штиль. Другу перешкоду в користуванні мобільним зв’язком на борту нещодавня постанова уряду усунула. Залишилось видалити лише першу – і мобілки в літаку можна взагалі не вимикати.

Існування електромагнітної інтерференції (перетинання) сигналів мобільних телефонів із навігаційними та телекомунікаційними системами літака не заперечує ніхто. Інша справа – чи такі перешкоди достатньо суттєві, щоб бути загрозою для безпеки авіаперельоту?

За даними Адміністрації цивільної авіації Великобританії (CAA) від 2003 року, сигнали мобільних телефонів можуть впливати на відхилення в навігаційних приладах літака до 5 градусів. CAA навіть має низку задокументованих випадків, коли це створювало перешкоди в роботі бортових механізмів. Утім, про існування якихось нещасних випадків, які було спричинено цими перешкодами, не повідомляють. Також у 2003 році американська урядова агенція, що займається безпекою перельотів, заявила про відсутність аварій з цієї причини.

Український пілот-інструктор В’ячеслав Сидоров, який протягом багатьох років керував літаками, на борту яких перебували Папа Іоанн Павло ІІ та українські президенти, розповів «Главреду», що потенційно не проти користування мобільними телефонами під час польоту, хоча й не стверджуватиме, що це – безпечно. «Бували випадки, коли люди просто забували вимкнути мобілки в літаку, але за моєї практики проблем через це не виникало. Хоча потенційно – не виключено. Узагалі-то для використання мобільного зв’язку під час польоту на літаку треба встановити спеціальне обладнання», – каже пілот.

Директор зі зв’язків із громадськістю однієї з українських авіакомпаній Володимир Гайдаш у розмові з «Главредом» стверджує, що мобільний зв’язок впливає на велику кількість систем літака. Тому використанню мобільного зв’язку в польоті передуватиме ретельне дослідження технічних аспектів.

Використання мобільного телефону під час польоту забороняли через те, що його сигнал постійно шукає покриття. А якщо не знаходить, то намагається працювати з електро¬приладами на борту, що й перешкоджає їх злагодженій роботі. У світі цю проблему вже вирішили. Зокрема, в Європі використовують технологію, яка дозволяє уникнути перетинання сигналів навігаційних приладів та мобільних телефонів. На літаку встановлюється міні-базова станція, радіус дії якої охоплюватиме всі телефони на борту та спрямовуватиме їх сигнал на супутник, який, у свою чергу, передаватиме хвилі вже на землю.

Проте на висоті до 3 тис. метрів така інтерференція буде присутня, адже мобільний телефон легко знаходить покриття наземних базових станцій. Саме тому, незважаючи на дозвіл говорити по телефону в процесі польоту, під час набору висоти та посадки пасажирам все-таки доведеться вимикати апарати.

Європейська компанія, яка декларує безпечне використання мобільного зв’язку під час польоту, ще з кінця минулого року веде переговори з одним із українських перевізників, ім’я якого поки що не розголошують, про впровадження цієї технології в Україні. Можливо, невдовзі поговорити по власній «трубі» можна буде і в повітряному просторі України.

Зручно?

Українські перевізники щодо такої перспективи говорять дуже стримано. За словами Володимира Гайдаша, відразу дозволити користуватись послугою зв’язку на борту літака авіакомпанії не можуть, адже їх перше пріоритетне завдання як перевізників – це безпека та комфорт пасажирів. «Крім того, також треба запитати людей, чи буде їм затишно, якщо під час польоту їхні сусіди не замовкатимуть», – каже речник авіаперевізника. Зауважимо, що в Європі далеко не всі авіакомпанії вирішили розвивати такий напрямок послуг для своїх пасажирів, а лише ті, чиї клієнти виявляли до цього інтерес.

Заступник директора Інституту інформаційного суспільства Ярослав Павловський в розмові з нами припускає, що це нововведення діятиме не на усіх українських авіалініях. «Авіаторам це зовсім не потрібно, адже це – не їхній бізнес, а операторам мобільного зв’язку також не варто вигадувати щось складне, аби дати можливість говорити у повітрі лише кільком сотням людей», – стверд¬жує Павловський. На його думку, ця послуга навряд чи стане особливим маркетинговим кроком для збільшення кількості клієнтів окремої авіакомпанії, адже для них найголов¬ніше – якість сервісу та ціна квитка.

У прес-службах двох українських операторів мобільного зв’язку, до яких за коментарями звернувся «Главред», розповіли, що у їхніх абонентів є можливість користуватися мобільним телефоном на борту літака, проте лише в роумінгу і на окремих авіалініях. Нам також повідомили, що абоненти українських операторів цю послугу за кордоном використовують, хоча говорити про її значну популярність не доводиться.

Влад Войтович, працівник прес-служби одного з українських мобільних операторів, розповів нам про те, що у кожної компанії є зацікавленість розвивати таку послугу і в Україні. Тому і вони, і їхні конкуренти, безперечно, вивчатимуть перспективу впровадження нових технологій. «Адже будь-який оператор постійно намагається дати своїм абонентам більше», – пояснює наш співрозмовник.

Відомий український письменник, який часто подорожує літаком, Андрій Курков без ентузіазму ставиться до можливості спілкуватись по особистому телефону під час польотів. «Я не бачу від цього великої користі, окрім ситуації, коли літак падає – щоб попрощатись, – із сарказмом зазначає він. – Мати можливість скористатися мобільним зв’язком у літаку вигідно лише для бізнесменів, але, думаю, вони і раніше могли це робити, якщо їхній літак обладнаний відповідним чином. Однак при цьому дуже заважатиме шум роботи двигунів, який чутно в салоні літака».

Доступно?

Незважаючи на привабливу можливість зателефонувати під час польоту на землю, ця послуга – не з дешевих. Скажімо, вартість хвилини розмови по мобільному на літаках одного з європейських авіаперевізників становить €1,5–3, а надіслати одне текстове повідомлення коштує 60 євроцентів. Більш того, абоненту доведеться платити ще й за вхідні дзвінки. Тобто за тарифами це буде таким собі роумінгом усередині країни.

«Думаю, ціна за “небесний” роумінг буде такою високою, що говорити по мобільному телефону в польоті захочуть далеко не всі», – каже Курков. Це побоювання підтверджують і мобільні оператори. Наразі вони не готові називати конкретні цифри, але прогнозують, що вартість послуги буде близькою до вартості розмов та надсилання текстових повідомлень у роумінгу. Вітчизняні оператори мобільного зв’язку, з якими нам вдалося поспілкуватись, пояснюють таку вартість дзвінків у польоті тим, що цей напрямок бізнесу потребує серйозних інвестицій для встановлення відповідного обладнання на авіатранспорті.