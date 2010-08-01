Число погибших в результате наводнений в Пакистане превысило 800 человек

Число людей, погибших в результате наводнений в Пакистане, превысило 800 человек. Эти данные привел министр информации Северо-Западной провинции страны Миан Ифтихар Хусейн. Она в наибольшей степени пострадала от стихийного бедствия, продолжающего уже неделю, передает «ИТАР-ТАСС». В других регионах страны также есть жертвы, однако бедствие там имеет меньшие масштабы. В пакистанской части Кашмира, по официальным данным, в ходе наводнения погиб 21 человек. Множество людей также числятся пропавшими без вести. Наводнение было вызвано необычно сильными ливнями в ходе нынешнего сезона дождей, который в Пакистане продолжается с середины июля по конец августа. В Северо-Западной провинции нынешнее наводнение самое сильное с 1929 года. По данным ООН, в общей сложности от стихии пострадали около миллиона человек. По данным властей Северо-Западной провинции, наводнением разрушены 45 мостов, затоплены тысячи домов. Сотрудники спасательных служб и военные с использованием лодок, грузовиков и вертолетов стараются эвакуировать людей из охваченных стихией районов. В зоне бедствия отмечены вспышки инфекционных заболеваний.