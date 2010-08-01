В Пакистане найден «черный ящик» разбившегося самолета

В Пакистане найден один из бортовых самописцев разбившегося в среду недалеко от Исламабада пассажирского самолета. О состоянии «черного ящика» пока не сообщается. С его помощью специалисты рассчитывают получить информацию, которая поможет установить причину авиакатастрофы, унесшей жизни 152 человек, информирует Радио «Свобода». Лайнер авиакомпании «Airblue», следовавший в Исламабад из Карачи, упал при заходе на посадку во время сильного дождя. Предположительно, плохие погодные условия и стали причиной трагедии.