В Афганистане жертвами наводнений стали 65 человек. Глава афганского ведомства по чрезвычайным ситуациям и преодолению последствий стихийных бедствий Абдул Матин Эдрок сообщил журналистам, что пострадали более тысячи семей, но эта цифра может возрасти, передает Радио «Свобода». Сильнее других районов пострадала северо-восточная провинция Каписа, где погибли свыше 30 человек. Есть погибшие и в восточных провинциях Нангархар, Лагман, Кунар и Логар, в центральной провинции Газни и в северной - Парван.