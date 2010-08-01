В Мексике освободили двух из четверых похищенных журналистов

В Мексике освобождены двое из четверых похищенных 26 июля журналистов. Оператор Milenio Television Джейми Каналес (Jaime Canales) и его коллега из компании Televisa Алехандро Эрнандес (Alejandro Hernandez) были освобождены в результате полицейской операции. Ее подробности не сообщаются, сообщает «AFP» со ссылкой на сообщение компании Milenio Television, сотрудником которой является один из освобожденных Как отмечает «Associated Press» со ссылкой на заявление федеральной полиции, журналисты были спасены вечером 31 июля в городе Гомес Паласио, штат Дурагно. Еще один пропавший, репортер Televisa, Гектор Гордоа (Hector Gordoa), был освобожден 29 июля. Таким образом, на данный момент у в руках у похитителей остается один журналист, сотрудник местной газеты, похищенный в Гомес Паласио в один день с тремя его коллегами. Телевизионщики пропали в Гомес Паласио 26 июля после того, как отсняли в городской тюрьме материал о протестах заключенных. Позднее похитители потребовали от телекомпании показать три видеозаписи, в которых рассказывалась о связях между бандой наркоторговцев Zetas и представителями мексиканских властей. Milenio Television их требование выполнила.