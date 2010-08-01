Германия предложила России помощь в ликвидации последствий пожаров

Германия предложила России помощь в ликвидации последствий лесных пожаров. Посол ФРГ в Москве по поручению министра иностранных дел Германии Гидо Вестервелле связался с российским Министерством иностранных дел и предложил помощь, сообщает «ИТАР-ТАСС». В частности, Германия готова оказать медицинские услуги пострадавшим, помочь в строительстве временных жилищ и обеспечить население питьевой водой. Тем временем источники во властных структурах сообщили агентству Интерфакс, что глава местного самоуправления Выксунского района Нижегородской области Алексей Соколов подал в отставку. Именно в Выксунском районе находится полностью сгоревшая деревня Верхняя Верея. В результате пожара погибли 12 жителей района (всего из-за лесных пожаров в РФ за последние дни погибли 28 человек, в том числе двое сотрудников МЧС). 30 июля премьер-министр РФ Владимир Путин после посещения Верхней Вереи заявил: «Рекомендую руководителям муниципалитетов, в отношении которых есть большие сомнения по доверию со стороны граждан, сложить с себя властные полномочия». На данный момент в России зафиксированы природные пожары на площади 120 тысяч гектаров. Сгорели 1257 домов, в которых жили в общей сложности 1273 семьи. Наиболее крупные возгорания зафиксированы в Мордовии, Татарстане, Белгородской, Воронежской, Ивановской, Кировской, Московской, Нижегородской, Рязанской, Ульяновской, Владимирской, Липецкой, Тамбовской и Тульской областях. Глава МЧС РФ Сергей Шойгу заявил, что в 17 регионах страны складывается опасная ситуация - там возможен переход низовых лесных пожаров в верховые, как это уже случилось в Нижегородской области. В частности, повторение нижегородского сценария возможно в Карелии. Также Шойгу отметил, что в Подмосковье и Владимирской области наблюдаются серьезные сложности с ликвидацией торфяных пожаров.