В Нижегородской области число жертв лесных пожаров возросло до 14 человек

В центральных регионах России площадь лесных и торфяных пожаров пока не уменьшается, - огнем охвачено более 120 тысяч гектаров земель. В Нижегородской области число жертв пожаров увеличилось до 14-ти, - в Выксунском районе при разборе завалов на месте сгоревших домов найдены тела еще двух погибших, сообщает Радио «Свобода». Всего в результате пожаров в центральных регионах погибли более 30 человек. Погорельцам начали выплачивать компенсации. Правительство обещало по 200 тысяч рублей каждому, чье жилье сгорело или было повреждено.