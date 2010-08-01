На конкурсе «Новая волна» в Юрмале украинка заняла второе место

Сегодня, 1 августа, на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2010» в Юрмале заключительный день. По результатам трех конкурсных дней турнирную таблицу возглавила Сона Шахгельдян, обойдя украинку Татьяну Ширко всего на 1 балл. По итогам голосования жюри, на конкурсе лидирует армянская певица Сона Шахгельдян, хотя до ее выступления фавориткой конкурса многие считали украинку Татьяну Ширко, сообщает ЛИГАБизнесинформ. Еще один представитель Украины, Иван Березовский, закрепился в середине таблицы, а группа «Пающие трусы» занимает предпоследнюю строчку. После трех дней конкурса баллы распределились следующим образом: 1. Сона Шахгельдян (Армения) - 288 2. Татьяна Ширко (Украина) - 287 3. Uku Suviste (Эстония) - 285 4. Кайрат Тунтеков (Казахстан) - 281 5. Hila Ben David (Израиль) - 280 6. «Litesound» (Беларусь) - 278 7. Егор Сесарев (Россия) - 274 8. Иван Березовский (Украина) - 274 9. Ники Манолов (Болгария) - 272 10. «Lady’sSweet» (Латвия) - 271 11. Группа «PER» (Латвия) - 269 12. Gabriella (Бразилия) - 268 13. «Мураками» (Россия) - 263 14. Music Hayk (Россия) - 255 15. «Milk & Kisses» (Азербайджан) - 254 16. Группа «Пающие трусы» (Украина) - 252 17. Stacy (Финляндия) - 249 Сегодня праздник музыки завершится гала-концертом и награждением победителей. Транслировать конкурс в прямом эфире будет телеканал «Украина». Начало - в 20:20 по киевскому времени.