В 17 районах России ситуация с пожарами может осложниться

В 17 регионах России, где зафиксированы природные пожары, ситуация может осложниться. Об этом заявил глава МЧС РФ Сергей Шойгу. «Серьезная ситуация складывается во Владимирской и Московской областях, в первую очередь с торфяными пожарами. Там задействованы большие ресурсы», - отметил С.Шойгу, информирует ЛИГАБизнесинформ со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. По его словам, тяжелая ситуация и в Карелии, поскольку там не исключен переход низовых пожаров в верховые. «В 17 субъектах может сложиться такая же ситуация», - сказал С.Шойгу. Он также напомнил, что в Нижегородской области пожары с низовых перешли в верховые, и их скорость составила 100 метров в минуту. «За шесть часов мы получили пожар площадью в 86 тысяч га. Сила воздушного потока вырывала деревья с корнем, как ураган, только это был огненный ураган», - сообщил министр. По его словам, пламя пересекало озеро в 250 метров, «как банальную лужу». По действующему законодательству, за охрану лесов от пожаров отвечают местные власти. «Где- то они подготовились лучше, где-то хуже. Кроме того, это прямая ответственность Рослесхоза. И в такой ситуации мы должны были бы работать под координацией этого агентства», - подчеркнул министр. В то же время, по оценке главы МЧС, местные власти довольно активно откликаются на привлечение дополнительной техники и людей. Вместе с тем, он привел в пример Татарстан и Башкирию, где региональные власти заблаговременно создали подразделения. «В боеготовности там были более тысячи человек, и у них ситуация тоже очень непростая», - отметил он. «На следующей неделе, после соответствующего анализа, мы будем запрашивать дополнительные средства на приобретение двух самолетов амфибий Бе-200 и пяти вертолетов Ми-26, каждый из которых может за один раз сбросить 15 тонн воды. Данный вид воздушных судов зарекомендовал себя наиболее эффективно», - сказал глава МЧС РФ. Министр сообщил, что ежедневно при тушении природных пожаров авиация МЧС в среднем сбрасывает 2,5 тысяч тонн воды. По его словам, все экипажи работают с довольно серьезной нагрузкой, развернуто шесть пунктов управления воздушным движением. «Во всех опасных точках работают группы наводчиков, так как погодные условия в некоторых регионах усложняют работу авиации», - отметил он. Он добавил, что свои коррективы вносит и погода, так как порывы ветра в отдельных регионах довольно серьезные. «Понимая сложность ситуации, работа ведется и ночью, на всех воздушных судах работают полуторные экипажи», - сообщил С.Шойгу. Напомним, что только за последние двое суток пожары в центральной России унесли жизни 25 человек. В 14 регионах сгорели деревни. Без крыши над головой остались тысячи человек. Глава правительства РФ Владимир Путин заявил, что во всех регионах, пострадавших от пожаров, есть возможность восстановить сгоревшее жилье до конца октября.