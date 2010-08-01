Патриарх Кирилл призвал молиться о прекращении засухи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех верующих сообща молиться о прекращении засухи. «Я призываю всех верных чад Русской православной церкви объединиться в молитве о ниспослании дождя на нашу погибающую от зноя землю», - сказал патриарх Кирилл в воскресенье, обращаясь к верующим на площади перед Преображенским собором Серафимо-Дивеевского монастыря, информирует Интерфакс. Над монастырем, как и над всей Нижегородской областью, в этот день стоит плотная завеса дыма из-за непрекращающихся лесных пожаров. Патриарх напомнил, что особую молитву о дожде всем нужно будет возносить 2 августа в день святого Илии Пророка, которому на Руси традиционно молились о дожде. Кроме того, предстоятель велел всем настоятелям храмов служить постоянные молебны о перемене погоды, произносить специальные возгласы на ектениях во время богослужений. Кроме того, патриарх Кирилл обратился ко всем с призывом оказывать любую возможную помощь пострадавшим от пожаров. В соответствии с его решением в три ближайших воскресенья во всех храмах Русской православной церкви будут проведены специальные сборы средств и вещей для погорельцев. В каждой епархии согласно решению патриарха будет назначена группа ответственных за консолидированный сбор средств. Патриарх отметил, что в Москве уже открыт специальный счет, куда можно перевести деньги для пострадавших от лесных пожаров. По словам предстоятеля, в сегодняшней ситуации никто не вправе оставаться равнодушным к происходящему бедствию, пожары затронут «нас всех, в том числе и тех, кто находится далеко от них, и тех, кто как кажется, находится в безопасности». «Страшные бедствия отражаются и на экономике, и на душевном состоянии людей», - сказал патриарх Кирилл. По его мнению, происходящая экологическая катастрофа является, в том числе, напоминание и от Бога о необходимости исправления собственной жизни и раскаяние в грехах.