В Пакистане число жертв наводнений превысило 900 человек

Число жертв наводнений на северо-западе Пакистана, вызванных проливными дождями, превысило 900. Разрушены тысячи домов, дороги, склады с зерном, сократилось поголовье домашнего скота. Некоторые населенные пункты в провинции Хайбер-Пхатунхва, по данным местных властей, полностью стерты с лица земли, информирует Радио «Свобода». Наиболее других пострадали районы Сват и Шангла, где погибли более 400 человек, не менее 115 – считаются пропавшими без вести. Спасатели пытаются эвакуировать в безопасные места 27 тысяч жителей. По данным ООН, стихийное бедствие так или иначе затронуло миллион пакистанцев. Еврокомиссия решила выделить Исламабаду 30 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи.