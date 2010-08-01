Завтра в Украине синоптики обещают до +42°

Завтра в Украине сохранится сильная жара. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, информирует УНИАН. 2 августа будет преимущественно сухая и жаркая погода с температурой ночью 18-23°, в Крыму и Приазовье 25-28°, днем сильная жара 35-38°, в восточной части 40-42°; в западных областях ночью 15-20°, днем 28-33°, в Карпатах ночью 9-14°, днем 20-25°. Ветер восточный, в западных областях северо-западный, 3-8 м/с. В Киевской области завтра преимущественно сухая погода с температурой ночью 20-22°, днем сильная жара - 35-37°. Ветер восточный, 3-8 м/с. В столице преимущественно сухая погода с температурой ночью 20-22°, днем сильная жара- 35-37°. Ветер восточный, 3-8 м/с. 1 августа температура воды в Черном и Азовском морях 26-28°, в Днепре возле Киева 26°.