Китай остается лидером по количеству смертных казней в мире

Китай остается страной, где происходит больше всего казней в мире. Об этом свидетельствуют результаты отчета итальянской организации Hands Off Cain, сообщает «Lenta.ru». Отчет организации называется «The Death Penalty Worldwide» и охватывает промежуток времени с 2009 по конец первой половины 2010 года. В Китае за этот период было проведено в исполнение около 5 тысяч смертных приговоров. При этом, как отмечается в документе, общее количество смертных казней в мире за это время составило 5679. На втором месте по количеству казней находится Иран, в котором высшая мера наказания была приведена в исполнение 402 раза. Hands Off Cain отмечает, что данный показатель является самым высоким для страны за последние 10 лет. Следом за ним идет еще одно ближневосточное государство - Ирак. Там произошло 75, их число выросло более чем вдвое по сравнению с предыдущими годами. В США за отчетный период были казнены 52 преступника. При этом, количество вынесенных смертных приговоров в стране достигло 106, что составило самый низкий показатель со времени восстановления смертной казни. Как отмечают составители отчета, представленные в нем данные носят относительный характер, поскольку основаны на сообщениях СМИ и правозащитных организаций. Это объясняется тем, что во многих странах официальная информация о смертной казни недоступна публике. Напомним, что последний громкий смертный приговор, который был вынесен в Китае, касался главных акционеров шахты «Циншаньбей», где в апреле произошел взрыв, унесший жизни 20 горняков. Еще восемь человек, которых признали виновными в аварии, получили различные сроки тюремного заключения вплоть до пожизненного.