Днепр возвращается на первое место ЧУ по футболу

Матчем Металлург Д - Металлист 0:3 (Девич, 32, Клейтон Шавьер, 38, 78) завершился четвертый тур Чемпионата Украины по футболу. Ранее Заря сыграла вничью с Карпатами 2:2 (Виценец, 51, Силюк, 66 – Ткачук, 5 (пен), Гудима, 26), а Днепр крупно обыграл Оболонь - 3:0 (Селезнев, 17, Калиниченко, 30, Гоменюк, 60). Таким образом, Днепр выходит в единоличные лидеры чемпионата с 12 очками, Динамо и Шахтер с десятью очками делят второе и третье место соответственно. Киевляне опережают Шахтер за счет девяти забитых мячей. Напомним, что в пятницу свои матчи сыграли: Арсенал - Шахтер - 1:3; Ворскла - Таврия - 0:0. В субботу: Севастополь - Динамо - 0:3; Металлург З - Волынь - 0:1; Кривбасс - Ильичевец - 1:0.