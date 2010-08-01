В Греции из-за забастовки водителей практически не осталось бензина

В Греции в результате многодневной забастовки водителей автоцистерн и грузовиков практически не осталось бензина. Особенно тяжелая ситуация сложилась в туристских районах. Десятки тысяч туристов, особенно на островах, застряли в гостиницах и кемпингах. Представители туристической отрасли призвали правительство срочно принять меры, предупредив, что в противном случае туризму в Греции угрожает полный крах. Сотни туристов попросту побросали на дорогах взятые напрокат автомобили, поскольку закончилось горючее сообщает «Euronews». «Прокатные компании терпят огромные убытки. Наши автомашины не возвращаются. Клиенты охвачены паникой, они не могут заправить автомобили и бросают их, лишь бы не пропустить свой авиарейс!», - отмечает один из руководителей компании по аренде автомобилей. Отели пустеют, зарубежных гостей становится все меньше. Но от нехватки автомобильного топлива страдает не только область туризма. В стране начались перебои с поставками овощей и фруктов. Президент Ассоциации аграриев Гераклиона Георгий Гавалас назвал катастрофой для отрасли отсутствие бензина, поскольку аграрии не могут вывозить продукцию и вынуждены приостановить сбор урожая, поскольку не могут продать виноград. Власти Греции были вынуждены привлечь армию к доставке топлива на электростанции, в больницы, аэропорты и на другие важнейшие объекты. В Греции с 26 июля профсоюз водителей грузовиков проводит общенациональную забастовку, водители протестуют против планов правительства провести либерализацию правил лицензирования в этой отрасли.