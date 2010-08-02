В Пакистане жертвами наводнения стали более тысячи человек

В Пакистане уже более тысячи человек стали жертвами наводнений на северо-западе страны. 30 тысяч - нуждаются в срочной эвакуации. Разрушены тысячи домов, дороги, мосты. Затопленными оказались и склады с гуманитарной помощью ООН, сообщает Радио «Свобода». Особенно сильно пострадали восточные районы провинции Хибер-Пахтунхва (бывшей Северо-Западной Пограничной). По данным ООН, стихийное бедствие так или иначе затронуло около миллиона пакистанцев. Огромный ущерб нанесен инфраструктуре страны. Еврокомиссия выделила 30 миллионов евро на экстренную помощь Пакистану.