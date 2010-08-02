В Ираке произошел теракт, есть пострадавшие

В Ираке произошел очередной теракт, в результате которого пострадали семь человек. Происшествие случилось в г.Мосул на севере страны, передает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ. Акция была направлена против иракских полицейских. В результате теракта ранения получили 5 стражей порядка и двое обычных похожих. Напомним, последний крупный теракт произошел в Ираке 18 июля с.г. Жертвами смертника стали 43 человека, еще 40 получили ранения и были госпитализированы. Инцидент произошел в городе Радвания. Целью террориста стали сунниты из добровольческих формирований, поддерживающих нынешнее правительство. Взрыв произошел, когда они выстроились в очередь за зарплатой. По словам свидетелей, около ворот военной базы, где и должны были раздавать деньги, оказались примерно 85 человек. Подозрительного человека увидел один из охранявших базу солдат. Он пошел проверить его личность, и в этот момент раздался взрыв. Месяцем ранее, 20 июня с.г. две машины, начиненные взрывчаткой, взорвались в районе Аль Ярмук на западе Багдада. В результате взрыва 26 человек погибли, 53 получили ранения.