В Запорожье вновь «взорвали» храм

В воскресенье с утра до вечера в Свято-Покровском храме запорожские силовики проводили первый следственный эксперимент. На нем были правоохранители и 8 пострадавших при взрыве 28 июля. Задержанных не приводили, сообщает «Сегодня». По словам священников Свято-Покровского храма, фоторобот кареглазой женщины, лицо которой следователи показывают пострадавшим, похоже на лица нескольких прихожанок, но кого-то конкретного они назвать не могут. Напомним, что в пятницу МВД объявило о вознаграждении в 200 тысяч грн за информацию, которая поможет раскрыть дело, но прошли выходные, а звонков от граждан — единицы. «Мало звонят. Наверное, выходные влияют. Когда к нам обращаются по другому поводу, мы уже сами спрашиваем: не знают ли чего по взрыву?» — сказали в дежурной части запорожской милиции. Вечером 31 июля правоохранители также опросили одного из руководителей облотделения ВО «Свобода» Виктора Бороненкова: «Трое представителей облмилиции расспрашивали: где я был в день взрыва, что делал, есть ли свидетели? Сказали, что могут меня вызвать повесткой в качестве свидетеля». По его словам, милиционеры пояснили, что отрабатывают и версию взрыва на националистической почве, ведь храм принадлежит УПЦ МП. В субботу на территории Свято-Покровского храма возобновились церковные службы — впервые после взрыва. «Сейчас утренние службы проводим под открытым небом, так как храм опечатан. В субботу пришли 120 человек, в воскресенье — около 200», — рассказал настоятель храма отец Леонид Шеремет.