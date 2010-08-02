Пожар на территории госпредприятия Минобороны тушили более 5 часов

В воскресенье в 14.50 возле с. Черкасское Новомосковского района Днепропетровской области на территории ГП «Новомосковское военное лесничество» Минобороны был обнаружен верховой пожар хвойного леса. К ликвидации пожара от Главного управления МЧС в Днепропетровской области, Минобороны, лесничества и ГП «АК АгроавиаДнепр» были привлечены 606 человек, 27 единиц техники и вертолет Ми-2, в том числе от МЧС - 89 человек и 23 единиц техники. В 20.35 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, сообщили «Главреду» в пресс-службе МЧС.