В России увеличилось количество жертв лесных пожаров

В России количество жертв лесных пожаров увеличилось до 34 человек. Об этом журналистам в Москве сообщил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Владимир Степанов, информирует УНИАН. Степанов отметил, что в течение суток возникает до 500 очагов пожаров, и 95% из них удается тушить в день возникновения. По его словам, более 180 тыс. человек задействованы в ликвидации и тушении лесных пожаров. Очень активно в тушении пожаров помогает авиация МЧС РФ. «За последние сутки общая динамика заключается в том, что количество площадей уменьшается, и самая главная задача - не допустить возникновения пожаров в населенных пунктах и гибель людей - она выполнена», - подчеркнул Степанов. По его словам, за прошедшие сутки удалось спасти от огня 265 населенных пунктов. Как сообщалось, ранее МЧС России сообщало о 30 погибших. Чрезвычайная пожарная обстановка сложилась в 14 регионах РФ, в том числе в Воронежской области, граничащей с Харьковской областью Украины. По данным Министерства регионального развития России, в результате лесных пожаров сгорели 1 тыс. 862 дома.