На Львовщине зафиксирована вспышка вирусного гепатита

Десять человек госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы Борислава Львовской области в период с 19 по 31 июля, информирует «Интерфакс-Украина». Среди госпитализированных один ребенок с предварительным диагнозом «вирусный гепатит «А». Этот же диагноз лабораторно подтвержден еще у 4 больных. Окончательный диагноз других госпитализированных будет установлен 3-4 августа. Девять госпитализированных - жители села Ясеныця-Сильна Дрогобычского района, один – проживает в Бориславе. Причины заболевания устанавливают сотрудники санэпидстанции Дрогобычского района.