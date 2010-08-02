«Черные маклеры» «нагрели» украинцев на 1,2 млн грн

В Севастополе пресечена деятельность так называемых «черных маклеров», которые завладели недвижимым имуществом и денежными средствами граждан на общую на сумму более 1,2 млн грн. Об этом информирует УНИАН. В роли организатора этой преступной группы выступала директор агентства недвижимости гражданка Н., помогали ей две подруги и 43-летний мужчина. По собранным оперативниками материалам следственный отдел УБОП возбудил уголовное дело. Организатор преступной группы и один из ее сообщников арестованы. Сотрудниками УБОП задокументировано девять эпизодов преступной деятельности злоумышленников. В ходе досудебного следствия весь ущерб, причиненный гражданам, возмещен. Подсудимым вменяется совершение преступлений, предусмотренных ст.191 ч.5 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и 189 ч.3 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.