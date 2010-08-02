В Украине наблюдается перемещение загрязненного воздуха

На территории ряда областей Украины наблюдается перемещение загрязненных воздушных масс, местами фиксируется мгла и дым, но точные причины этих явлений пока не известны, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Укргидрометцентр. «Метеорологическая станция фиксирует мглу, то есть определенное ухудшение прозрачности атмосферы. В Черниговской области некоторые метеостанции фиксируют просто дым, но это не обязательно должны быть причины российские (дым с территории России, где горят леса. – Ред.)», - сказал сотрудник Укргидрометцентра в понедельник. Он не назвал причины явления, но подчеркнул, что это не смог. «Это не смог, так как смог - это скопление загрязняющих веществ на месте, в воздухе, когда нет перемещения атмосферы и т. д. Сейчас ситуация совсем другая, поэтому это не смог в его традиционном понимании», - отметил он. «Это перемещение уже загрязненного воздуха на территорию Украины», - подытожил сотрудник Укргидрометцентра. Ранее дежурный смены в МинЧС Украины сообщил, что причиной задымленности в некоторых районах Киева, по предварительным данным, являются пожары в России. «По предварительным данным, дымка идет из России. Ночью был северный ветер и натянуло от России, потому что Черниговская область вся тоже в дыму», - сообщил дежурный смены в МинЧС Украины. «По Киевской области ничего не горит. Ни аварий, ни пожаров – нет ничего», - подчеркнул дежурный, добавив, что незначительный пожар зафиксирован в Иванковском районе Киевской области, «но он такой дымки не дает».