Температура воздуха во вторник превысит +40°

3 августа в Киеве малооблачно, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем +35...+37 градусов. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометеорологический центр. На западе Украины малооблачно, без осадков, в Прикарпатье и Закарпатье местами кратковременные дожди, грозы и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +28...+33 градуса. В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы и шквалы 15-20 м/с, температура ночью +11...+16 градусов, днем +20...+25 градусов. В Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы и шквалы 15-20 м/с, температура ночью +15...+17 градусов, днем +27...+29 градусов. В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы и шквалы 15-20 м/с, температура ночью +14...+16 градусов, днем +28...+30 градусов. В Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы и шквалы 15-20 м/с, температура ночью +12...+14 градусов, днем +23...+25 градусов. На севере Украины малооблачно, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, днем +34...+39 градусов. В центре Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +20...+25 градусов, днем +35...+41 градус. На востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +20...+25 градусов, днем +37...+42 градуса. На юге Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +21...+26 градусов, днем +35...+40 градусов. В Крыму малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +22...+27 градусов, днем +35...+40 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +24...+26 градусов, днем +32...+34 градуса. 2 августа температура воды в Черном и Азовском морях +26...+29 градусов, в Днепре возле Киева +26 градусов.