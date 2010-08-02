В Гослесхозе подозревают в луганских пожарах поджоги

В Государственном комитете лесного хозяйства Украины не исключают, что причиной четырех масштабных лесных пожаров, которые произошли в конце июля на территории Луганской области, стали поджоги. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель председателя Государственного комитета лесного хозяйства Украины Виктор Червоный, информирует УНИАН. «Сегодня мы подозреваем в луганских пожарах поджоги», - сказал Червоный, отметив, что невозможно, чтобы в 3-4 случаях возникал пожар с подветренной стороны. По его словам, по предварительным данным, в результате этих пожаров уничтожено около 200 гектаров лесных насаждений. Учитывая это, Гослесхоз обратился в органы внутренних дел и СБУ с просьбой провести расследование и установить, не стали ли причиной пожаров действительно поджоги, сообщил Червоный.